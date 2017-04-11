‘Sıradan bir kültür değiliz’

Cağaloğlu Milli Türk Talebe Birliği’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Azak, yeni nesillere doğru tarih bilgilerinin, tarihi ayrıntıların, ahlak ve nezaket kurallarının öğretilmediğini ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Azak, ‘Oysa her öğretmen tek başına bir okuldur’ diye konuştu.

OSMANLI: DİN, ESTETİK

Babıali’nin Aksakallısı olarak anılan Azak, Osmanlı zamanında 600 bin nüfuslu İstanbul’da 20 üniversitenin olduğunu belirterek, şunları aktardı: “Biz sıradan bir kültürden gelmiyoruz. Devasa bir milletimiz var. Dünya sosyologları ve tarihçileri üç medeniyetten bahseder. Hint medeniyetinin temelinde din vardır. Yunan medeniyetinin temelinde estetik bulunur. Batı medeniyetinin temelinde de denklik var. Osmanlı bu üç medeniyeti iyi incelemiş ve temeline dini, estetiği ve tekniği yerleştirmiştir.’