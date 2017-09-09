Sivas kitap günleri başladı

Her yıl Sivas için önemli görülen bir şahsiyet anısına düzenlenen etkinlik, bu yıl da Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus anısına düzenleniyor.

8 Eylül Cuma günü İlber Ortaylı ile başlayan etkinliği Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi düzenliyor. Sivas’ta yaşayan şair ve yazarlar da etkinlikte yer alacak.

Kitap günlerinde Gazeteci AbdulKadir Selvi, Halime Kökçe, İlhami Işık, dizi oyuncuları Burç Kümbetlioğlu ve Berk Oktay, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Samet Aybaba, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Milli Güreşçi Taha Akgül gibi bir çok isim imza günlerinde ve söyleşi programlarıyla sevenleriyle buluşacak. Cumartesi programında 18.00 de, söyleşiler arasında son kitapları Görüş yayınlarından çıkan yazar Halime Kökçe ve İlhami Işık "Bölgesel Sorunlar ve Türkiye'ye Yansımaları" başlığı altında kitapseverlerin sorularını yanıtlayacak. Panelde Suriye'deki son durum ve yakında referandum beklenen Kuzey Iraktaki gelişmelerin Türkiye siyasetine etkileri değerlendirilecek.

Kitap günlerine; kültür, eğitim, tarih, sanat, edebiyat, spor ve çocuk gelişimi gibi alanlarda yayın yapan 175 yayınevi, 90 stantta katılıyor.

Buruciye Medresesi’nde yapılacak söyleşilerde okuyucular yazarlar ile buluşacaklar.