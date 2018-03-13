SİYAD Ödülleri bugün veriliyor

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından ‘en iyiler’in ödülleri, tiyatro ve sinema sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda yapılacak ve bugün Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek. Törende, 16 dalda ödül kazanan film ve sanatçılar açıklanacak.

SİYAD üyeleri 2017’de Türkiye’de vizyona giren 152 yerli yapımı değerlendirdikleri iki turlu oylama sonucunda 12 dalda ‘en iyiler’i seçti. Törende 12 daldaki bu ödüllerin yanı sıra SİYAD alt kurullarının ön seçimiyle ödüle aday gösterilen filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen En İyi Fantastik Film, En İyi Kısa Film, En İyi Uzun Metraj Belgesel ve En İyi Kısa Metraj Belgesel ödüllerinin sahipleri de açıklanacak.

Kadıköy Belediyesi’nin mekan sponsorluğunda düzenlenecek törende ayrıca senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye SİYAD Onur Ödülü, film afişi ressamı İbrahim Enez’e Emek Ödülü takdim edilecek.