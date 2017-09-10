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Star yazarları Sivas Kitap Günlerinde

8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Sivas Kitap Günleri önemli kültürel etkinliklere sahne oluyor.

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Pek çok yazar ve şairin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, 8 Eylül’de tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansı ile başlamıştı. Etkinlikte önceki gün de Star yazarları Halime Kökçe ve İlhami Işık’ın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları’ konulu bir söyleşi programı gerçekleşti. Programda Suriye’deki son durum ve yakında referandum beklenen Kuzey Iraktaki gelişmelerin Türkiye siyasetine etkileri değerlendirildi. Serra Karaçam’ın yönettiği programa Vali Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivas Kitap Günlerine kültür, eğitim, tarih, sanat, edebiyat, spor ve çocuk gelişimi gibi alanlarda yayın yapan 175 yayınevi, 90 stantta katılıyor. Buruciye Medresesi’nde yapılan söyleşilerde okuyucular yazarlarla sohbet etme imkanı buluyor. 

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