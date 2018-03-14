Tabuları yıkarak lider oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, küresel çapta yaşanan liderlik sorununa karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir liderlik ve ahlaki duruş sergilediğini söyledi. “Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan” adlı kitabı İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan Akdoğan, “Dünya genelinde yaşanan iç savaşlar, çatışmalar, yoksulluk ve ayrımcılık gibi sorunların kaynağında siyaset kurumunun çözüm üretememesi yatıyor. Böyle bir süreçte Erdoğan insanlık vicdanının ve mazlumların sesi olmaktadır” dedi.

KARA PROPAGANDA VAR

Akdoğan, kitabın İngiltere’de İngilizce, Lübnan’da ise Arapça olarak yayınlandığını, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi olarak da yayına hazırlandığını söyledi. Akdoğan, “Kitabımız, Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yürütülen kara kampanyaya karşı en güzel cevap olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Türk siyasetine damgasını vurmuş hem de bölgesel aktör haline gelmiş bir lider olduğuna işaret eden Akdoğan, kitabın Arapça’ya çevirilimiş olmasının önemini ise şu sözlerle açıkladı: “Türkiye deyince birkaç marka varsa bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan’dır. Arap coğrafyasında Erdoğan’ı biliyorlar, seviyorlar ama Tayyip Erdoğan nasıl bir liderdir, ne tür özelliklere sahiptir bununla ilgili arka planda da bilginin yer alması gerekir. Yani kitlenin bildiği ve sevdiği Tayyip Erdoğan ile daha fazla buluşabilmesi, kitabın Arapçaya çevrilmesi Ortadoğu halkları açısından önemli olacaktır.”

BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Erdoğan’ın toplumla kurduğu gönül bağları sayesinde tabuları yıkan, ezberleri bozan adımlar attığını dile getiren Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı’nın 2023 vizyonundan itibaren daha ileriye dönük büyük hedefler koyduğunu hatırlattı. Akdoğan, “Bunların hepsi, toplamında sizi büyük bir lider yapıyor. Tayyip Erdoğan da risk alarak bütün bu kronik meselelerin üzerine gitmiştir” dedi. Akdoğan’ın eseri İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing Yayınevi, Lübnan’da ise Rehab Yayınevi tarafından yayınlandı.