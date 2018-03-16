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Tarihi Bursa fotoğrafları ilk kez görülecek

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivlerinde Sultan II. Abdülhamid Han’ın albümünden Bursa fotoğrafları, ilk kez Vakıf Kültürü Müzesi’nde sergilenecek.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişten günümüze vakıf kültürünü tanıtmak ve yaşatmak adına projelendirilen Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde ‘IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi’, 20 Mart Salı günü Saat 15.00’te Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde izlenime sunulacak.

Tarihi Bursa fotoğrafları

Sergide Sultan II. Abdülhamid Han’ın albümünde yer alan, 19. ve 20. yüzyıla ait 72 tarihi Bursa fotoğrafı ilk kez sergilenecek. Sergi açılışına katılacak olan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Sultan II. Abdülhamid Han’ın albümünde yer alan fotoğrafların, Osmanlı Devleti’nin resmi arşivi sayılan Yıldız Sarayı koleksiyonunda yayınlanan ilk Bursa fotoğrafları olarak tarihe geçtiğini söyledi. Albümdeki fotoğrafların 1850-1917 yılları arasında çekildiğini belirten Eren, “Bu fotoğraflar Bursa’nın adeta bir panoraması. Fotoğraflarda Osmanlı Devleti’nin Bursa’ya yaptığı okullar, hastaneler, yollar görülüyor. Fotoğraflar sayesinde Osmanlı Devleti’nin Bursa’ya ne kadar önem verdiği ortaya çıkıyor” dedi. Eren, tüm Bursalıları tarihi derinliği ve anlamı olan serginin açılışına davet etti.

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