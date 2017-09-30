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Tarlada çalışırken kitap yazdı

Batman'ın Sason ilçesinin köyünde oturan 18 yaşındaki lise öğrencisi Şeyma Nur Esen, ailesine yardıma gittiği tarlada yazdığı romanın basılmasının mutluluğunu yaşıyor. Esen, kitabından elde ettiği geliri eğitim masraflarında kullanacak.

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Batman'da bir köyde yaşayan 12. sınıf öğrencisi Nur Esen, okulun ardından ailesine yardıma gittiği tarlada, boş kaldığı zamanlarda roman yazmaya başladı.

Şeyma Nur Esen, yaşadığı zorlukların üstesinden gelerek başarıyı yakalayan bir genç kızın hayatını anlattığı "Herşeyin Bittiği Yerde" adlı 183 sayfalık romanı 1,5 yılda tamamladı. Sason Kaymakamlığının desteğiyle romanın basımı yapıldı.

Eğitim masraflarını karşılayacak

Şeyma Nur Esen, yaptığı açıklamada, kitabını tarla işlerinden arta kalan zamanlarda yazdığını söyledi.

"Çilek ve tütün işleri bir yandan, evde 7 kardeşiz. Çocuklar da çok olunca biraz zor oldu." diyen Esen, önce günlük tarzında yazdıklarının öğretmen ve okuldaki arkadaşları tarafından beğenilmesi üzerine, romanı kaleme almaya karar verdiğini anlattı.
Şeyma Nur Esen, kitabından elde ettiği geliri eğitim masrafları için kullanacağını söyledi.

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