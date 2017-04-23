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‘Tehcire giden yol’

Tehcire Giden Yol isimli eser, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı Arşivi’nin güncelleşmesi çalışmaları kapsamında Ermeni iddiaları konusunda ilk kez gün yüzüne çıkan belgelerle hazırlandı.

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Eser, Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılıp, ülkenin başka bölgelerine gönderilme nedenlerini kronolojik olarak ortaya koyuyor. Yaklaşık 700 sayfadan oluşan ve asıllarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserle, o zamanki olayların belgelerle ortaya konarak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlere katkı sunulması amaçlanıyor.

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