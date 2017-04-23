‘Tehcire giden yol’
Tehcire Giden Yol isimli eser, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı Arşivi’nin güncelleşmesi çalışmaları kapsamında Ermeni iddiaları konusunda ilk kez gün yüzüne çıkan belgelerle hazırlandı.
Eser, Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılıp, ülkenin başka bölgelerine gönderilme nedenlerini kronolojik olarak ortaya koyuyor. Yaklaşık 700 sayfadan oluşan ve asıllarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserle, o zamanki olayların belgelerle ortaya konarak, bu alanda çalışma yapmak isteyenlere katkı sunulması amaçlanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.