Teksas’tan Hakikate Yolculuk

3 yıl sonra Allah o yolu bana gösterdi. Bana hediye edilen bir kitap tümden hayatımı değiştirdi. Allah, namaz, oruç, ihsan; bir sürü kavramı öğrendim. Ve Hz. Muhammed’i tanıdım. Bu tümden hayatımı değiştirdi. Aradığımı bulmuştum.’’ dedi.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa katılan Kepler, Hristiyan bir ailede ve toplumda İslam’ı seçmenin ve Müslüman gibi yaşamanın zorluklarına değindi.

ABD KÖLELİK SİSTEMİ

Amerikan toplumundaki çalışma hayatının tam bir kölelik sistemine dayandığını, ailesi üzerinden örneklerle anlatan Kepler, bu sistemi, aklı ve hisleri sayesinde, daha çocuk yaştan itibaren eleştirmeye başladığını söyledi.

İslam dini ile tanışmasından sonra hayat tarzını değiştirmesi ile beraber, gerek Hristiyan ailesi, gerekse toplum tarafından çok sert bir şekilde eleştirildiğine, üzerine gelindiğine vurgu yapan Kepler, ‘’İnancım sayesinde hiçbir eleştiri beni yıldırmadı daha da güçlü kıldı.’’ dedi.