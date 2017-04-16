Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Teksas’tan Hakikate Yolculuk

Hristiyan bir ailede doğup büyüdükten sonra İslam’ı seçen ve Müslüman olma sürecini “Teksas’tan Hakikate Yolculuk” isimli kitapta anlatan ABD’li yazar Najla Tammy Kepler, ‘’3 yıl Allah’a bana bir yol göstermesi için dua etmiştim.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

3 yıl sonra Allah o yolu bana gösterdi. Bana hediye edilen bir kitap tümden hayatımı değiştirdi. Allah, namaz, oruç, ihsan; bir sürü kavramı öğrendim. Ve Hz. Muhammed’i tanıdım. Bu tümden hayatımı değiştirdi. Aradığımı bulmuştum.’’ dedi.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa katılan Kepler, Hristiyan bir ailede ve toplumda İslam’ı seçmenin ve Müslüman gibi yaşamanın zorluklarına değindi.

ABD KÖLELİK SİSTEMİ

Amerikan toplumundaki çalışma hayatının tam bir kölelik sistemine dayandığını, ailesi üzerinden örneklerle anlatan Kepler, bu sistemi, aklı ve hisleri sayesinde, daha çocuk yaştan itibaren eleştirmeye başladığını söyledi.

İslam dini ile tanışmasından sonra hayat tarzını değiştirmesi ile beraber, gerek Hristiyan ailesi, gerekse toplum tarafından çok sert bir şekilde eleştirildiğine, üzerine gelindiğine vurgu yapan Kepler, ‘’İnancım sayesinde hiçbir eleştiri beni yıldırmadı daha da güçlü kıldı.’’ dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı

Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA