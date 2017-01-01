Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin 2016’daki sahipleri 2017’nin ilk gününde belli oldu. TYB Genel Başkanı Prof. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Birlik ve huzura saldırı

İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaşamını kaybedenleri anarak, konuşmasına başlayan Arıcan, yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye’nin bu acı haber ile sarsıldığını belirtti. Terörün bütün insanlığı hedef aldığını anlatan Arıcan, “Terörün dini,dili, ırkı, rengi olmaz. Terörün her türlüsü ihanettir. Bu saldırı milletimizin birliğine, huzuruna ve barışına yapılmıştır. Bu alçak saldırılar asla hedeflerine ulaşamayacaktır.” dedi.

Geleneksel hale gelen TYB ödülleri ile öne çıkan sanatçı ve eserlerin belirlendiğini vurgulayan Arıcan, “TYB’nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da geride bırakılan yıl içinde öne çıkan kalem, sanat ve fikir erbabını tespit edip kamuoyunun ve toplumun dikkatine sunmak bakımından önemi kültür ve edebiyat çevrelerince sıklıkla ifade edilmiştir. Ayrıca bu ödüller, ülkemizde kurumsallaşan sayılı ödüllerdendir.” diye konuştu.

2016 YILI YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI ÖDÜLLERİ

- Hikâye: Mehmet Kahraman, Işıklar Açık Kalsın

- Şiir: M. Ragıp Karcı, Tut Elimden Düşmeyelim

- Roman: Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider

- Deneme: Ali Yurtgezen, Evin Mahremi Olmak

-Fikir: Ercan Yıldırım, Neoliberal İslamcılık

-Araştırma: Hüseyin Yayman, Türkiye’de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi

-İnceleme: Celal Soydan, İkbâl’e Dair

- Edebi Tenkit: Hayriye Ünal, Başkasının Sınırlarında Şair

-Gezi: Faruk Uysal, Taşkent Defteri

- Hatıra: Sare Çizmecioğlu, Ayın Parlak Zamanı

- Tercüme: Mehmet Hakkı Suçin, Aşkın Kitabı Nizar Kabbani

- Biyografi: Fahrettin Gün, Babanzâde Ahmed Nâim Hayatı Eserleri

-Çocuk Edebiyatı: Vural Kaya, Kuşların Kalbine Dokunmak

- Şehir Kitapları: Esenler Belediyesi, dergi ve yayınları

- Tiyatro:Hâle Canat Cürgül, Sıradışı Martı

-Basın, yayın, televizyon, radyo alanında ödüllendirilenler:

- Basın Fikir: Beril Dedeoğlu, (Star Gazetesi)

-Basın Fıkra: İsmail Kılıçarslan (Yeni Şafak Gazetesi)

- Dergi yayıncılığı: Aşkar Dergisi

- Elektronik Yayıncılık: Hece Taşları

-TV Program: Kitap Kokusu (TVNET)

- Radyo programı: Hızırla Yolculuk (TRT Radyo)

- Müzik: Sedat Anar, Ehl-i Beyt Besteleri

- Kamu yayıncılığı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

- Özel yayıncılık: Kapı Yayınları

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