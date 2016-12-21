Trump’ı muma çevirdiler

Yapımına bir ay önce başlanan Trump’ın heykelinde son rötuslar bitmek üzere. Balmumu heykeli üzerinde çalışan sanatçılar, yeni baskanın en çok saçlarını yapmakta zorlandıklarını söyledi. Trump’ın balmumu heykeli, göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde müzenin Londra ve New York şubelerinde sergilenecek. Madame Tussauds Müzesi, dolar milyarderi Donald Trump’ın ilk heykelini 1997 yılında görücüye çıkarmıştı.