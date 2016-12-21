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Trump’ı muma çevirdiler

Dünyaca ünlü balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds, ABD’nin yeni baskanı Donald Trump’ı ikinci kez ziyaretçileriyle buluşturacak.

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Yapımına bir ay önce başlanan Trump’ın heykelinde son rötuslar bitmek üzere. Balmumu heykeli üzerinde çalışan sanatçılar, yeni baskanın en çok saçlarını yapmakta zorlandıklarını söyledi. Trump’ın balmumu heykeli, göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde müzenin Londra ve New York şubelerinde sergilenecek. Madame Tussauds Müzesi, dolar milyarderi Donald Trump’ın ilk heykelini 1997 yılında görücüye çıkarmıştı.  

 

 

 

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