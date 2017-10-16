Türk dizileri görücüye çıkıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk dizi sektörü, bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek "MIPCOM 2017 Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı"nda yer alacak.

Fransa'nın Cannes şehrinde farklı formatların tanıtımlarının yapıldığı fuara, 4 bin 700'ü aşkın firmayla 15 bin sektör temsilcisinin katılması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti bu yıl MIPCOM 2017'de dünya profesyonelleri ile buluşacak. Kurulacak 136,5 metrekarelik ülke standında 25 firma, yapımlarını uluslararası sektörün beğenisine sunacak.

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer alacağı "Fatih", izleyici tarafından büyük beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdülhamid" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi yapımlar da fuar boyunca sektör profesyonelleriyle buluşturulacak. MIPCOM 2017'de dizi film sektörümüzün değişen dinamiklere başarılı entegrasyonunun uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağı "Türkiye'de İçerik ve Ortaklıklar" temalı panel de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dizi sektörü, son dönemde yakaladığı başarılı ivmeyle 140'dan fazla ülkeye ihraç edilip, 350 milyon dolarlık bir sektör hacmine ulaşarak bu alanda ABD'den sonra dünya ikinciliğine yükseldi. MIPCOM 2017 16-19 Ekim tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.