Türk edebiyatını Arapça’da görmek istiyoruz

Mısırlı şair, romancı ve tercüman Arif Hudayri, Türk şairlerin İngilizce’ye çevrilmiş metinlerinin çok güçlü olduğunu belirterek, bu eserlerin bir an önce Arapça’ya da çevrilmesi gerektiğini söyledi.

“Türk edebiyatının önemli isimlerini Arapça’da görmek istiyoruz” diyen Hudayri, Türk edebiyatının dünyada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Türk edebiyatı çok derin köklere sahip. Arap, Fars ve Türk edebiyatını birbirinden ayıramayız. Aralarında çok fazla geçişkenlikler bulunuyor’’ şeklinde konuştu. Bugüne kadar ABD, Kore ve Malezya’daki bazı üniversitelerde ders veren Hudayri, şimdilerde Brunei Darussalam’da edebiyat dersleri ve tercüme üzerine eğitim veriyor.

Zaman zaman Türkiye’deki sanat etkinliklerine da katılan yazarın kaleme aldığı öykü kitapları 18 dile çevrilmiş durumda. Tasavvufi şiirleri Fransızca olarak da yayınlanan Hudayri, Endülüs dönemi şiirlerinden etkilendiğini, şiir dünyasının şekillenmesinde ise Suriyeli şair Nizar Kabbani’nin büyük rol oynadığı belirtiyor. Korece, İspanyolca, Farsça, İngilizce ve Malayca’dan Arapça’ya şiir tercümeleri yapan yazar, edebi çeviride en zor alanın şiir olduğunu dile getiriyor.