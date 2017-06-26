Türk edebiyatını Arapça’da görmek istiyoruz
Sanatın İslam dünyasındaki bağı güçlendireceğini belirten yazar Arif Hudayri: Türk edebiyatındaki güçlü isimleri Arapça’da görmek istiyoruz.
Mısırlı şair, romancı ve tercüman Arif Hudayri, Türk şairlerin İngilizce’ye çevrilmiş metinlerinin çok güçlü olduğunu belirterek, bu eserlerin bir an önce Arapça’ya da çevrilmesi gerektiğini söyledi.
“Türk edebiyatının önemli isimlerini Arapça’da görmek istiyoruz” diyen Hudayri, Türk edebiyatının dünyada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Türk edebiyatı çok derin köklere sahip. Arap, Fars ve Türk edebiyatını birbirinden ayıramayız. Aralarında çok fazla geçişkenlikler bulunuyor’’ şeklinde konuştu. Bugüne kadar ABD, Kore ve Malezya’daki bazı üniversitelerde ders veren Hudayri, şimdilerde Brunei Darussalam’da edebiyat dersleri ve tercüme üzerine eğitim veriyor.
Zaman zaman Türkiye’deki sanat etkinliklerine da katılan yazarın kaleme aldığı öykü kitapları 18 dile çevrilmiş durumda. Tasavvufi şiirleri Fransızca olarak da yayınlanan Hudayri, Endülüs dönemi şiirlerinden etkilendiğini, şiir dünyasının şekillenmesinde ise Suriyeli şair Nizar Kabbani’nin büyük rol oynadığı belirtiyor. Korece, İspanyolca, Farsça, İngilizce ve Malayca’dan Arapça’ya şiir tercümeleri yapan yazar, edebi çeviride en zor alanın şiir olduğunu dile getiriyor.
Türkiye, İslam dünyasında güçlü bir konuma sahip
Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekleyen yazar Arif Hudayri, “Türkiye bize göre İslam ülkeleri arasında kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen bir ülke. Ekonomik anlamda da üniversiteleri de çok güçlü. Türk gençlerinin eğitime ve öğretime önem vermeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Sanat yoksunluğu ağır bedeller ödetir
İslam dünyasında sanat ve edebiyata değer verilmemesinin ağır bedelleri olduğuna dikkati çeken Hudayri: “İslam dünyasının sorunlarını edebiyatla çözebileceğine inanıyorum. Edebiyat kendi içerisinde çağlardan çağlara mesajlar taşır. Dünyanın pek çok yerinde, şiir sosyal yaraları iyileştirici rol oynar. Biz sanata eğildikçe ince bir ruh taşımaya başlıyoruz. Bu yüzden gençlerimizin edebiyata ve sanata yaklaşması gerekiyor. Çünkü şiir, cesaretten, onurdan, ahlaktan, dürüstlükten, vatan sevgisinden ve aşktan bahseder.”
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