Türk ezgileri Roma’da yankılanacak

13-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan konserde öğrenciler Klasik Türk Müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan Ana Sanat Dalı öğrencileri, 2017’yi konserle uğurladı.

Dr. Cüneyt Karaarslan’ın katkılarıyla, Mithat Özsan Amfisi’nde verilen konserin yönetmenliğini ÇÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim görevlisi Levent Ayan yaptı. Bahar Nartürk ve Diego Moccia’nın korrepetitörlüğünde iki bölüm olarak gerçekleştirilirken konserde sahne alan öğrenciler, dünyaca ünlü bestekarların eserlerini seslendirdi.

Konserin birinci bölümünde korrepetitör Bahar Nartürk, ikinci bölümünde ise İtalya’nın başkenti Roma’da opera sanatçılarıyla sahne alan ünlü piyanist Diego Moccia öğrencilere eşlik etti.

ÇÜ Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı öğrencileri, Nilsu Karaarslan, Tuğçe Yılmaz, Pelin Gökmen, Meltem Üğüdücü, Sezer Akkaya, Melisa Ezer, Yaren Hakverdi, Merve Kahya sahne performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Yeni yıl konserinde opera literatürünün seçkin eserlerini seslendiren öğrenciler, Adanalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Diego Moccia ve Beliz Ayan’ın piyano resitali ile son bulan konseri izleyen sanatseverler öğrencilerin performansını ayakta alkışladı.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan Ana Sanat Dalı öğrencileri 2018 yılının Mayıs ayında İtalya’nın başkenti Roma’da sahne alacak. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yönlendirmesi, Dr. Cüneyt Karaarslan’ın desteği ve Levent Ayan’ın öncülüğünde 13-17 Mayıs 2018’de Roma’daki ünlü bir salonda sahne alacak olan öğrenciler Klasik Türk Müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek.

