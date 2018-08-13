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Türk kökenliler Macaristan’da 

Macaristan’da Türk kökenli 27 milletin katılımıyla düzenlenen Hun Kurultayı büyük ilgi görüyor. 

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hun-türk Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen Hun Kurultayı renkli görüntülere sahne oluyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Macaristan’da düzenlenen programa, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.      

Etkinliğe katılan davetlileri, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla’nın mirasçıları olarak niteleyen Köver, Macarların, en Batı’daki Doğu halkı olduğunu ve hiçbir zaman Doğu’daki kardeş halkları unutmayacağını söyledi. Köver, 2008 yılından beri düzenlenen kurultayın, sembolik bir mesajının bulunduğuna işaret ederek, “Macarların gerçek kökenini öğrenmemesi her zaman bazılarının çıkarınaydı’’ diye konuştu. TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe Saraç ise TİKA’nın, Macar Turan Vakfı ile 4 yıldan beri işbirliği yaptığını ve bundan büyük kıvanç duyduklarını söyledi. Etkinlikte, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü de stant açtı.    

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