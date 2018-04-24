Türk okçuluğu Belgrad’da

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen “Türk Okçuluğu Sergisi”, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da açıldı. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim

Ljajic, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.

Sırp Bakan Vukosavljevic, Ordu Evi’nde düzenlenen açılıştaki konuşmasında, bugünün Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültür iş birliği bakımından büyük bir gün olduğunu vurguladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan da sergi dolayısıyla bir araya gelmelerinin, iki ülke cumhurbaşkanlarının ne denli büyük bir vizyonu paylaştıklarının göstergesi olduğunu belirterek, “Çünkü toplumlar, tarihi ve geçmişi ayrışmak, çatışmak için de kullanabilir, dostluk, kardeşlik ve sevgi için de kullanabilir. Bugün bu ülke liderlerinde, Sırbistan ve Türkiye arasındaki 500 yılı aşkın ortak tarihi, ortak kültürü iki toplumun daha iyi olması ve buradan çıkacak ortak sinerjilerin güçlendirilmesi için kullanıldığını görmüş oluyoruz.” dedi.

Türk okçuluğunun tarihsel gelişimini anlatan “Türk Okçuluğu Sergisi”, 5 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Sırbistan’daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’da da bugün “Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi” açılacak.