Türkçe klasikler dünyaya açılıyor

edi dile çevrilerek yurt dışındaki fuarlarda sunulan Türkçe klasik eserler, “Türkçe Klasikleri Çeviri Projesi” kapsamında bugün başlayacak Saraybosna Kitap Fuarı’nda okurla buluşacak.

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Mavi Ağaç Yayıncılık (Profil Kitap) öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, Türkçe klasikler, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca, Boşnakça ve Korece’ye çevrildi.

SAFAHAT’TAN NUTUK’A

Türkiye’nin kültür ve edebiyat alanında bilinirliğini artırmak ve Türkçe edebiyata dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projede, Safahat, Kutadgu Bilig, Seyahatname, Mesnevi, Yunus Emre Divanı ve Nutuk’tan derlenen bölümlerle Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ve Ömer Seyfettin’den seçme hikayelerin çevirileri yapıldı. Mavi Ağaç ve Profil Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Münir Üstün, uluslararası alanda Türkçe klasiklerin yeterince bilinmediğine işaret ederek, “Bu durum bizi tetikledi. 2008’den bugüne, 64 Türkçe klasiğimizi 7 dilde yayımlamayı başardık. Tek beklentimiz Türk kültür sanat ve edebiyatını yurtdışında ve uluslararası fuarlarda en iyi şekilde tanıtmak” dedi.

Projenin devamlılığı adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Üstün, “Öncelikle Türkçe klasiklerimizi Flamanca, Arapça, Kürtçe, Japonca ve Çince›ye çevirmeye dair çeşitli girişimlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Münir Üstün geçen yıllarda Frankfurt Kitap Fuarı’nda 48 bin, Meksika Guadalajara Kitap Fuarı’nda ise 25 bin kitabı okurlara hediye ettiklerini dile getirdi. Türkçe klasiklerin çevirilerinin okuyucuya takdim edileceği Saraybosna Kitap Fuarı 24 Nisan’da sona erecek.