Üç isme onur ödülü

Sayısız filmde oynayan Şen, bugün Türk sinemasının dünya çapında değere sahip oyuncularından biri.

Dramın ve komedinin ustalarından Perran Kutman da ailesinin isteği üzerine konservatuvarın tiyatro bölümünden mezun oldu. Rol aldığı ilk filmden itibaren oynadığı karakterlerle büyük başarılara imza atan Kutman, 1972’de sinemaya giriş yaptı. Yönetmen Osman Sınav, 1975 ve 1979 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından da sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine, televizyon reklamlarına metin yazarak ve yönetmenlik yaparak başlayan Sınav, sinema yolculuğuna 1987’de başladı. Günümüzde dizilerin ve beyazperdenin önde gelen yönetmenleri arasında yer alıyor. Ödüller, 9 Kasım›da gerçekleştirilecek açılış gecesinde takdim edilecek.