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Umed Sinema Akademisi 7 Nisan'da İstanbul'da başlıyor

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED), İstanbul’da sinema akademisi düzenliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği UMED Sinema Akademisi 7 Nisan’da başlıyor. Koordinatörlüğünü Abdulhamit Güler’in yapacağı akademi için başvurular başladı. 4 Nisan’a kadar devam edecek başvurular sonrası 5-6 Nisan’da mülakatlar yapılacak ve 7 Nisan’da sinema akademisi başlayacak.
 
"Sinemaya ilgiyi artırmak zorundayız"
 
UMED Başkanı Aslan Değirmenci, sinema alanındaki yetenekli gençler için ciddi bir girişimde bulunduklarını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Değirmenci, “Ülkemizi sinema alanında sürekli ve nitelikli eserler üreten bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz” dedi. Yazılı ve görsel medyaya yönelik çok sayıda çalışmalara imza attıklarını ifade eden Değirmenci, UMED olarak, kültür sanat alanında da önemli projelere imza atacaklarını belirtti. Değirmenci, sinemaya ilgiyi artırmak ve ülke sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için sorumluluk aldıklarını söyledi.
 
"Hedefimiz yeni bir bakış açısı sağlamak"
 
Akademi hakkında bilgi veren yazar-yönetmen Abdulhamit Güler de, tamamen ücretsiz olacak akademide geniş kapsamlı bir müfredat işleneceğini belirtti. 6 hafta boyunca 100 saati bulacak pratik ağırlıklı eğitimler yapılacağına dikkat çeken Güler, “Dersler sinema tarihi, görüntü ve yönetmenlik, kurgu, senaryo, sinema yazarlığı ve film okumaları başlıklarında yürütülecek. Bir bakış açısı sağlama hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.
 
Eyüp Sultan Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve 12 Mayıs’ta nihayete erecek sinema akademisinde öğrenciler kısa filmlere imza atacak. Akademiye başvurular CV ile info@umed.com.tr adresine mail yoluyla yapılacak.

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