Yarın’a söyleyecek sözümüz var

Edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi “Yarın”, ilk sayısında, gazeteci, şair ve yazar Ömer Lütfi Mete’yi kapağa taşıdı. Her sayısında önemli bir isim hakkında özel dosya ile okur karşısına çıkmayı hedefleyen derginin İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Murat Açıkgöz, 5 kişilik bir yayın kuruluyla yola çıktıklarını belirterek, “30’a yakın yazarımız var. Farklı fikirlere sahip birçok yazar ve şaire yer verdik” dedi.

Açıkgöz, popüler kültür dergisi olmadıklarına vurgu yaparak, “Belli bir çevreye hitap etmiyoruz ama özellikle bu topraklarla bütünleşmiş, bu coğrafyayla ilgili hassasiyeti olan şair ve yazarlar önceliğimiz olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Derginin iki ayda bir okurla buluşacağını söyleyen Açıkgöz, içerikte güncel siyaset ve politika dışında her konuyu ele alabileceklerini kaydetti.

İlk sayıda Ömer Lütfi Mete

Murat Açıkgöz, ilk sayıda Ömer Lütfi Mete’yi kapağa taşıdıklarını aktararak, şu bilgileri verdi: “Her sayıda vatanımıza, Türk ve İslam camiasına mal olmuş isimleri kapağımıza, satırlarımıza ve hikayelerimize taşıyacağız. İlk sayımız bu istikamette çıktı. Şair, yazar, mütefekkir Ömer Lütfi Mete’yi işledik. Hakkında yazılar, röportaj ve afiş hazırladık.”

İkinci sayıda müzisyen Hasan Sağındık’ı ele alacaklarını dile getiren Açıkgöz, aralarında Nevzat Kösoğlu, Galip Erdem, Osman Yüksel Serdengeçti,Nurettin Topçu, Peyami Sefa, Abdurrahim Karakoç ve Dilaver Cebeci’nin de bulunduğu kültür sanat dünyasının önemli isimlerine derginin gelecek sayılarında yer vereceklerini söyledi.