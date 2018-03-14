Yayıncılar vergiden dertli

Türkiye’de yayıncılık sektörü giderek büyüyor. Ülkemiz, dünya sıralamasında sektör büyüklüğü bakımından Güney Kore’nin hemen ardından 11. sırada bulunuyor. Buna karşılık uzun yıllardır biriken, çözüm bekleyen sorunlar da var. Dün, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak ‘Yayıncılık sektörü ağır vergi yüküyle karşı karşıyadır’ denildi. Açıklamanın detaylarında rakamlar da verildi. Buna göre basılı kitap ve dergi yayıncılığında en önemli girdiler, yazarların telif hakları ve bu haklara ilişkin vergiler olarak sıralandı. Halihazırda yayıncıların telif hakkı ödemelerinde mükellef olduğu yüze 17 gelir vergisi stopajı ve sorumlu sıfatıyla beyan edilen yüzde 18 katma değer vergisi söz konusu. Açıklamada, ‘Yayınevleri bu vergileri yazarlara, çevirmenlere ve çizerlere hak edişlerinden kesip devlete peşin olarak ödemektedir. Bu durumdan en önce eser sahipleri zarar görmekte, gelirleri düşmektedir. Yaratıcı endüstriler, bu vergi yükü ağırlığını taşıyamayacak duruma gelmiştir’ denildi.

ÇÖZÜM ÖNERiSİ NE?

Sorunun çözümlenebilmesi için alınabilecek en iyi önleminse, telif ödemeleri üzerindeki gelir vergisi stopajının ve KDV’nin kaldırılması olduğu belirtilen açıklamada, pek çok ülkede yaratıcı endüstrilerin gelişebilmesi için fikri ve sınai mülkiyet üzerindeki vergilerin sıfırlandığı, ya da düşük seviyede tutulduğu hatırlatıldı.