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Yıldız Tilbe yeniden Harbiye'deydi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye'de hayranlarıyla bir araya geldi.

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Yıldız Tilbe, "Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Şarkıcının eski şarkılarından "Delikanlı" ile başlayan konser, "Vazgeçtim", "Kış Gülleri", "El Adamı" ve "Sana Değer" eserleriyle devam etti.

Konseri dinlemeye gelenlerin ilgi gösterdiği ünlü şarkıcı, tezahürat yapan hayranlarına "Sağ olun, var olun." diyerek, konsere geldikleri için teşekkür etti.

Yıldız Tilbe, konserde "Kim Bu Gözlerindeki Yabancı", "Yalnız Çiçek", "Bin Dereden Su Getirsem" ve "Kır Çiçekleri"nin arasında bulunduğu 20'den fazla şarkı seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren Yıldız Tilbe hayranları, şarkıcının farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti.

Yıldız Tilbe'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen bu yılki konserleri, beşinci kez sahne alacağı 16 Ağustos'taki konseriyle son bulacak.

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