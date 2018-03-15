'Yusuf Kenan' belgeseli, 18 Mart'ta izleyiciyle buluşacak

Belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915'de İkiz Koyu'na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın hayatını konu ediniyor.

İlk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak belgeselde, ölümünden, ailesinin 15 gün sonra haberdar olduğu, 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım'ın birbirine yazdığı asırlık mektuplara yer veriliyor.

"Yaşadığı acı mektuplarına yansıyor"

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit'te gerçekleşen ve MG Yapım tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini üstlenen Mesut Gengeç, Türk kahramanlarının isimsiz olduğunu vurgulayarak, "Yusuf Kenan belgeseliyle isimsiz bir kahramanımızı gün yüzüne çıkartmaya çalıştık." dedi.

Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın sadece Çanakkale Savaşı'nda değil, aynı zamanda Trablusgarp ve Balkan Savaşları sırasında da Gelibolu'nun savunmasında görev alan bir asker olduğunu belirten Gengeç, şöyle konuştu:

"Zehra Hanım'la 1909'da evlenmişler, dünyaya gelen ilk çocukları İhsan birkaç aylıkken vefat etmiştir. Yüzbaşı Yusuf Kenan cephede bulunduğundan küçük yavrusunun ne doğumunda ne de ölümünde bulunabiliyor. Yusuf Kenan, yaşadığı acıyı mektuplarına yansıtan ve yaptığı kahramanlıkla Seddülbahir savunmasının yaklaşık 33 saat sürmesini sağlayan, koskoca bir savaşın gidişatını değiştiren gizli bir kahramandır. Yusuf Kenan, mezarı bile olmayan binlerce şehitten biridir. Eşine ve çocuklarına yazdığı o zarif mektuplar, ister istemez insanı duygulandırıyor ve 'Bu vatan kolay kurulmadı' dedirtiyor."

Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal ve proje sorumluluğunu Yılmaz Aydın'ın üstlendiği belgeselin önemli sahneleri dökü-drama yöntemiyle çekildi.

Belgeselde Yusuf Kenan'ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım'ı ise Banu Günal canlandırdı. Projenin müziklerinde ise "Vatanım Sensin" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinin müziklerini yapan Yıldıray Gürgen imzası var.

Yüzbaşı Yusuf Kenan

Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen onbinlerce Mehmetçik'ten sadece biri olan Yüzbaşı Yusuf Kenan, 25 Nisan 1915'te Kirte'de de kahramanca savaşırken son nefesini verdi.

Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın eşi Zehra 27 yaşında dul, 3 yaşındaki kızı Rüçhan ve 6 aylık bebekleri Müjgan ise yetim kaldı.

Kenan ile Zehra'nın hikayesini farklı kılan ise onlardan geriye kalan mektuplar oldu. Mektuplarda hasret ve kırgınlıkların yanı sıra ''Ruhum, sevgili beyim!'' ve "Bedbaht bir refikaya" diye yazılan başlıklar dikkati çekiyor.

Belgeselde Yusuf Kenan’ın torunlarının yanı sıra tarihçiler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile harp tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç'ün röportajlarına da yer verildi.