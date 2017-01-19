Acun Ilıcalı Dominik'ten fotoğraf paylaştı, beğeni yağdı!
Acun Ilıcalı, Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik'e gitti. Denizde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını ‘Survivor öncesi son hazırlıklar :)’ notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede 20 binden fazla beğeni geldi.
‘Okyanusta test önemli’, ‘böyle hazırlığa can kurban’ gibi yorumlar geldi.
DOMİNİK EKİBİ
Kızı ise Dominik’te olan Subaşı, da adadan bol bol fotoğraf paylaşıyor.
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