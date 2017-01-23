Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz!
'Survivor' yarışmasının yapımcısı ve suncusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde fenomen yarışmayla ilgili bir yeniliği açıkladı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezona rekor reyting oranıyla başlayan 'Survivor 2017' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı bilgiler verdi.
"ONA AYRICALIK TANINACAK"
Ünlü televizyoncu, "Bu seneden itibaren Survivor'da her hafta en başarılı yarışmacı belli olacak. Nasıl bell olacak? Bir hafta boyunca oynanan oyunlarda kim en çok puan alırsa, o haftanın yarışmacısı olacak ve ona bir ödül verilecek. Kız ve erkek olarak 2 kişi seçilecek. Haftanın birincisini her hafta burada açıklayacağız. Ona ufak da olsa bir ayrıcalık tanıyacağız" dedi.
FİNAL ATIŞINI YAPANA 2, BAYRAK YARIŞINA 3 PUAN
Puanlama sisteminin nasıl işleyeceğini de duyuran Ilıcalı, "Bireysel yarışmalarda kazanan 3 puan alacak. İkili yarışmaların galipleri 2 puan alacak. Daha çoklu yarışmalarda final atışını yapan 2, diğerleri 1 puan alacak. Bayrak yarışına da 3'er puan veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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