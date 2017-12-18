Ahmet Arıman kimdir kaç yaşındadır Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir nerelidir?
Ahmet Arıman kimdir kaç yaşında Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir nerelidir? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını aramaya başladı. Ahmet Arıman Kader Kaynak evlendi. Gündeme bomba gibi düşen Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir? merak ediliyor. 62 yaşındaki Ahmet Arıman’ı Hababam Sınıfından tanıyoruz. Magazinde yer edinen Ahmet Arıman kendinden yaşça küçük 23 yaşındaki Kader Kaynak ile evliliği gündeme damga vurdu. Ünlü oyuncu Ahmet Arıman namı değer ‘’ Hayta İsmail’’ kendinden 39 yaş küçük eşiyle olan evliliği konuşuluyor. Yeşilçam’ın efsane karakteri Ahmet Arıman Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı. Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü. Peki Hayta İsmail Ahmet Arıman’ın eşi Kader Kaynak kimdir? 3 yaşında olan ve ikinci evliliğini yapan Kader Kaynak evlendikten sonra soyadını hemen Arıman yapmıştır. İşte gündeme bomba gibi düşen Ahmet Arıman Kader Kaynak evliliği ve Ahmet Arıman kimdir kaç yaşında Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir nerelidir? Sorularının yanıtı sizlerle…
Ahmet Arıman kimdir kaç yaşında Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir nerelidir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin perde arkası merak ediliyor. Peki Ahmet Arıman ile evlenen Kader Kaynak kaç yaşındadır? Usta oyuncu Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak 23 yaşındadır. Aralarında epey yaş farkı bulunan çift dünya evine girdi. Çifte aralarındaki yaş farkı sorulduğunda ise usta oyuncu, “Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum. Nerede tırak orada bırak, bittiği zaman biter zaten.” diyerek yaş farkının problem olmadığını söyledi. Ahmet Arıman biyografisi merak ediliyor. Ahmet Arıman’ın rol aldığı filmler arasında Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan yer alıyor. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor. . İşte magazine damga vuran Ahmet Arıman Kader Kaynak evliliği ve Ahmet Arıman kimdir kaç yaşında Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir nerelidir? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle…
Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i evlendi
Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Hayta İsmail karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine girdi. Mutlu olduğunu vurgulayan Arıman, "Kimseye bir şey yapmadık. Bizim içimiz de çok rahat. Millet arkamızdan bir şeyler söylüyor ama araştırılsın hiç kimseye bir şey yapmadık. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.
''Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum''
Çifte aralarındaki yaş farkı sorulduğunda ise Arıman, "Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum. Nerede tırak orada bırak, bittiği zaman biter zaten. Ben de isterdim biraz daha büyük olsun. Ne yapalım? Kaderimizde bu varmış" açıklamasını yaptı.
Ahmet Arıman ile evlenmeden kısa bir süre önce Tarık Aydın ile evli olan Kader Kaynak'ın bu durumu da tartışmalara neden olmuştu. Arıman yaptığı açıklamada, "Biz tanıştığımızda eşinden boşanmak üzereydi" demişti
AHMET ARIMAN KİMDİR?
Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.
Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü.
O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.
Filmografi
Hababam Sınıfı - 1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975
Bizim Aile - 1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976
Hababam Sınıfı Tatilde - 1977
Gülen Gözler - 1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978
Neşeli Günler - 1978
Sultan - 1978
Hababam Sınıfı Merhaba - 2003
KADER KAYNAK KİMDİR?
23 yaşında olan ve ikinci evliliğini yapan Kader Kaynak evlendikten sonra soyadını hemen Arıman yaptı. Facebook'ta sıklıkla çocuğuyla fotoğrafını paylaşan Kader Kaynak aslen Tokatlı.
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