Aleyna Tilki kimdir kaç yaşında nereli Aleyna Tilki O Ses Türkiye performansı izle

Aleyna Tilki kimdir kaç yaşında nereli Aleyna Tlki O Ses Türkiye performansı izlendi mi Katıldığı bir televizyon program ile tanınan Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Müzik dünyasının son zamanlarda ortaya çıkan en genç şarkıcılarından birisi olan Aleyna Tilki, söylediği ''Cevapsız Çınlama'' şarkısı ile rekor kırıyor. Milyonlarca kez dinlenen şarkı sonrası en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki ile ilgli merak edilenleri bu haberimizde derledik. Çıkardığı albüm ile müzik piyasalarını alt üst eden genç şarkıcı Aleyna Tilki kimdir? İşte Aleyna Tilki'nin kariyeri ve hayatı...



Müzik dünyasının son zamanlarda ortaya çıkan en genç şarkıcılarından birisi olan Aleyna Tilki, söylediği ''Cevapsız Çınlama'' şarkısı ile rekor kırıyor. Milyonlarca kez dinlenen şarkı sonrası en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki kimdir? İşte detaylar...



ALEYNA TİLKİ KİMDİR?



2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Tilki aslen Konyalıdır. Şuanda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır. Katıldığı bir yarışma programında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama şarkısı ile popüler olmuştur. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılardan biri olan "Cevapsız Çınlama" şarkısı Emrah Karaduman desteğiyle güçlendirmiştir.





Kazandığı para ile müzik eğitimini sürdüreceğini belirten Aleyna Tilki'nin annesi ise Trabzon Ofludur. Verdiği özel bir röportajda sesini annesinden aldığını ifade eden Aleyna Tilki çok ufak yaşlardan itibaren böyle bir yeteneğinin olduğunu ve annesinin onu hep desteklediğini belirtti.



CEVAPSIZ ÇINLAMA ŞARKISI REKOR KIRIYOR



Türkiye yaklaşık iki ayda popun süper yıldızlarını dahi geride bırakan 16 yaşındaki bir kızı konuşuyor ve izliyor. Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Aleyna Tilki sesiyle herkesi etkilemeyi başardı



Yaşına rağmen milyonları deviren Aleyna Tilki her geçen gün rekorunu da geliştiriyor. Neredeyse günde bir milyonluk bir ortalama ile Youtube'un enlerine giren Tilki'nin bundan sonraki performansı da merak ediliyor. Özellikle kızların büyük ilgi gösterdiği Aleyna Instagram ve Twitter'daki takipçi sayısıyla da parmak ısırtıyor.