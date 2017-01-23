Ali Ağaoğlu sevgilisini müdür yaptı
İş adamı Ali Ağaoğlu, kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ı, MyClub Bahçelievler şubesinin satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı görevine getirdi.
Duygu Su Gülpınar, ‘Hayatına Sahip Çık’ kampanyasına destek vermek amacıyla Ağaoğlu MyClub’te parti düzenledi.
MyClub Bahçelievler şubesi satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olan 23 yaşındaki Gülpınar, gece boyunca 62 yaşındaki sevgilisi Ağaoğlu’na sarılarak dans etti ve şarkılar söyledi.
Partide sahne alan şarkıkcı Ece Seçkin, kendi parçalarının yanı sıra dünyaca ünlü hitleri de seslendirdi.
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