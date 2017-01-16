Alkışlar İbrahim Tatlıses'e
Şarkıcı İbrahim Tatlıses ‘En İyi Ben Söylerim’ yarışmasında kendisine ait olan ‘Haydi Söyle’ şarkısı için telif almadı, bunun yerine tekerlekli sandalye bağışında bulunulmasını istedi.
Geçtiğimiz hafta yarışmacıların seslendirdiği ‘Acı Gerçekler‘ isimli şarkısını televizyondan izleyen İbrahim Tatlıses, yapım ekibiyle yaptığı görüşmede, "Telif hakkını bana ödemeyin, ihtiyacı olan birisine tekerlekli sandalye alın” ricasında bulundu.
Jüri üyeleri Serdar Ortaç ve Kibariye ile sunucu Çağla Şikel, 'İmparator' lakaplı sanatçının bu hareketi sonrası ekrandan şükranlarını iletti.
Programın üçüncü bölümünde okunacak olan, İbrahim Tatlıses'e ait ‘Haydi Söyle' şarkısının telif hakkı ihtiyacı olan engelleri vatandaşa aktarılacak.
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