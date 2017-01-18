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Alzheimer’ın resmini yaptılar

Ressam Tülin Kanun ‘Bi.Re.Y’ Bir Resim Yap projesi kapsamında iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

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Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen projeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Wilma Elles, Beyazıt Öztürk ve Demet Sabancı Çetindoğan katıldı. Projeye destek veren ünlü isimlerin yaptığı ‘barış’, ‘savaş’ ve ‘alzheimer’ konulu resimler, 8 Şubat’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek özel gecede satışa sunulacak. Bu özel geceden elde edilecek gelir ise Alzheimer Derneği’ne bağışlanacak.

 

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