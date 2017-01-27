Amanda Cerny'den 'Nusret' paylaşımı!
İnternet fenomeni Amanda Cerny, son günlerde Nusret'in yaydığı #Saltbe akımına kapıldı...
Cesur pozlarıyla ünlenen internet fenomeni Amanda Cerny, son günlerde bir akım haline gelen Nusret'in yaydığı #Saltbe akımına katıldı.
Instagram hesabından "Her sabah nasıl makyaj yapıyorum" diye yazarak bir video paylaşan Cerny, bu videosunda Nusret'in tuz dökme hareketini de kullandı. Dahası videoya konum olarak "Yozgat'ı" ekleyen Cerny, Gülşen'in "Bangır bangır" şarkısınıda arkaya montajlayarak Türk takipçilerinin de gönüllerini bir kez daha kazanmış oldu.
11 milyondan fazla takipçisi olan Amanda Cerny'nin bu videosu da 1 milyondan fazla izlendi.
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