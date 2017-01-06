Arda Kural'ın evinde yangın çıktı
Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Arda Kural, sevenlerini korkuttu.
Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.
Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.
2005'te “Emret Komutanım” dizisindeki Posta Ferit rolüyle beğeni toplayan oyuncu Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve doktorlar tarafından 'şizofreni başlangıcı' teşhisi konulmuştu.
Sonrasında şizofren değilim diyerek oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre sokakta yaşamış, yıllar sonra eski günlerine dönmek için ilk adımı atıp saç ektirmişti.
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