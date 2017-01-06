Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Arda Kural'ın evinde yangın çıktı

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Arda Kural, sevenlerini korkuttu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.
 
Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.
 
2005'te “Emret Komutanım” dizisindeki Posta Ferit rolüyle beğeni toplayan oyuncu Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve doktorlar tarafından 'şizofreni başlangıcı' teşhisi konulmuştu.
 
Sonrasında şizofren değilim diyerek oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre sokakta yaşamış, yıllar sonra eski günlerine dönmek için ilk adımı atıp saç ektirmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör saldırısının gerçekleştiği ana ait ilk görüntüler

Terör saldırısının gerçekleştiği ana ait ilk görüntüler

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

İşte Düzce'de düşen uçağın gerçek hikayesi

İşte Düzce'de düşen uçağın gerçek hikayesi

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA