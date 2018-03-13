Arda ile Aslıhan ne zaman evlendi Aslıhan Doğan kimdir nereli kaç yaşında

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Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan’ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Ara transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan evlendi. Arda, hayatını Aslıhan Doğan ile birleştirdi.



Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.









ARDA TURAN'IN EVLENDİĞİ ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?



Arda Turan'ın hayatını birleştirdiği Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985'te dünyaya geldi.



İş adamı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan, 2014 yılından bu yana milli futbolcuyla birlikteliğini sürdürüyor. Aslıhan Doğan, Arda Turan ile olan birlikteliği ile uzun bir süre konuşulan isim olmuştur. Milli futbolcu Arda Turan'dan önce Hakan Kosif ile ilişki yaşadığı bilinen Aslıhan Doğan, Umut Evirgen'in ise eski sevgilisidir.



Aslıhan Doğan'ın sade bir nikah töreniyle, Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde aile arasında yapılacak sade bir törenle evleneceği söylentiler arasında yer almaktadır.



DÜĞÜNE KİMLER KATILDI?



Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve Arda’nın kardeşi Okan Turan siteye erken giriş yapan isimlerden oldu. Aslıhan Doğan, annesi Güler Doğan’ın kullandğı araçla giriş yaptı. Doğan’ın saç ve makyajını yaptırıp geldiği hatta saçına taşlı yülü gelin tokası taktığı dikkatlerden kaçmadı.







Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacağı için site saatler öncesinden özel güvelik ekipleri ve sivil polisler tarafından didik didik arandı. Düğün pastası da erkenden siteye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâha eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı.



Aslıhan Doğan’a yakın arkadaşı Mina Başaran’ın uçağının düştüğü ise söylenmedi.



ARDA TURAN: TEŞEKKÜR EDERİZ



Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.







Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.



Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.





ARDA TURAN KİMDİR?



30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa doğumlu olan Arda Turan, futbola Altıntepsi Makelspor’da başlamıştır. Babası Adnan Turan, başarılı futbolcunun yetiştiği kulüp olan Altıntepsi Makelspor‘da başkanlık yapmaktadır.



Kova burcu olan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor’a kiralanmıştır. Manisaspor’da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray’a geri dönmüştür.



2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.



7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.









ARDA TURAN OYNADIĞI FUTBOL KULÜPLERİ



– Altıntepsi Makelspor



– Galatasaray



– Manisaspor



– Atletico Madrid



– Barcelona