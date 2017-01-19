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Seren Serengil’den şoke eden Asena Atalay açıklaması

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında, Asena Atalay’ın, oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin’i icraya vermesi konusu masaya yatırıldı.

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Asena Atalay'ın böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, "Bu yapılanlara anlam vermek zor. Bu evlilikten önce sen gittin. Caner seni terk edip bu kadını bulmadı ki. Yasak aşk iddiası, merdivende el ele tutuşmalar, Londra haberleri çıktı. Fotoğraflar da vardı. Adama niye kızıyorsun? Başkası olsa anında kapıya koyardı. Bu kadar habere rağmen yine eşini rencide etmedi. Caner çok iyi niyetli bir insan" ifadelerini kulandı.

Serengil, şoke eden çıkışıyla 2013 yılında bir alışveriş merkezinde görüntülenen Asena ile Berkay’a göndermede bulundu. Söz konusu haberler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

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