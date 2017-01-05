Aslýhan Doðan'dan aðýr sözler!

Doðan, Instagram sayfasýna þöyle yazdý: “Bir sevdiðin olsun tabii. Belki hayallerindeki gibi olmaz koþullar ama bir þeyleri birlikte var etmenin tadý bir baþka. En çok onunla gül. Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaþamadýðýnýzda ‘Baþka biriyle mi acaba’ diye deðil, ‘Baþýna bir þey mi geldi’ diye endiþelen. Ýliþkini baþkalarýyla kýyaslama. Biri sevdiðini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sende biri eksikse bu seni daha az seviyor demek deðildir. Telefon karýþtýrmakla ömür geçmez. Bir insan bir þey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse, sen araþtýrmadan da karþýna çýkar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kýrýlýrsa kalp yenisini inþa eder.”

Arda Turan’ýn adý, Aslýhan Doðan’la iliþkisini noktaladýktan sonra Didem Soydan ve Yasmin Erbil’le anýlmýþtý. Doðan’ýn da o dedikodular nedeniyle bu paylaþýmý yaptýðý konuþuluyor.