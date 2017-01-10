İpek Tuzcuoğlu Baba Candır dizisine veda etti

Dün sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, '12 bölüm yer aldığım ve çok güzel insanlar tanıdığım bir hikayenin daha sonuna geldik. Tüm set ekibi arkadaşlarıma göstermiş oldukları sevgi ve saygı için sonsuz teşekkür ederim. Başka bir hikayenin yepyeni bir kahramanı olarak görüşünceye değin hadi bana eyvallah' dedi.

Dizinin başrollerini Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tolga Pancaroğlu, Dila Bayrak, Mehmet Ulay ve Selda Özbek paylaşıyor.

