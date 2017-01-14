Ünlü şarkıcı Gülşen üç katlı villaya taşındı

Dört gün önce anne olan gülşen, doğum yaptığı Hastanede dostlarını ağırladı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Şener’in ziyaretiyle mutlu olan şarkıcı ve bebeğine hediyeler yağdı. İlk günden beri Gülşen’le yakından ilgilenen Akalın, arkadaşına organik sebze getirdi. Tarkan ve Gülben Ergen ise çiçek yollamakla yetindi.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, hastane çıkışında yeni evlerine geçecek. Büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taşınmayı tercih eden ikili, Bebek’ten ayrılıp, Rumelihisarı’na yerleşti. Üç katlı bir villa kiralayan Çolakoğlu, aylık 13 bin euro (52 bin 410 TL) ödeyecek.