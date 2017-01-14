Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü şarkıcı Gülşen üç katlı villaya taşındı

Oğulları Azur Benan’ı kucaklarına alan Gülşen- Ozan Çolakoğlu çifti, Rumelihisarı’na taşındı. Üç katlı bir villa tercih eden aile, aylık 13 bin euro kira ödeyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dört gün önce anne olan gülşen, doğum yaptığı Hastanede dostlarını ağırladı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Şener’in ziyaretiyle mutlu olan şarkıcı ve bebeğine hediyeler yağdı. İlk günden beri Gülşen’le yakından ilgilenen Akalın, arkadaşına organik sebze getirdi. Tarkan ve Gülben Ergen ise çiçek yollamakla yetindi. 
Aile büyüdü ev yetmedi
 
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, hastane çıkışında yeni evlerine geçecek. Büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taşınmayı tercih eden ikili, Bebek’ten ayrılıp, Rumelihisarı’na yerleşti. Üç katlı bir villa kiralayan Çolakoğlu, aylık 13 bin euro (52 bin 410 TL) ödeyecek. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Komandolardan karlı havada 8 gün süren operasyon

Komandolardan karlı havada 8 gün süren operasyon

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Otobüslerde yeni dönem

Otobüslerde yeni dönem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA