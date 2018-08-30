Bengü Erden eşi Selim Selimoğlu kimdir? Selim Selimoğlu kaç yaşında nereli? Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi mi? Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü Kimdir? Aslen nereli, gerçek ismi soy ismi nedir? Bengü Erden instagram, twitter gibi sosyal medya hesapları kullanıyormu? Selim Selimoğlu ne iş yapıyor? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Ünlü şarkıcı Bengü ve armatör nişanlısı Selim Selimoğlu, dün akşam evlendi. Ünlüler, çiftin düğün törenine adeta akın etti. 39 yaşındaki şarkıcı Bengü, 1,5 senedir birlikte olduğu 39 yaşındaki nişanlısı Selim Selimoğlu ile dün akşam lüks bir otelde dünya evine girdi. 600 kişilik düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi. Ünlü çifti düğününde Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Serdar Ortaç - Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım - İmane Elbani, Kenan Doğulu - Beren Saat, Esra Erol - Ali Özbir gibi dostları yalnız bırakmadı. Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi. Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir. Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir'de doğdu.Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı.



EN GÜZEL GELİN VE GELİNLİK



Düğüne harcanan 1 milyon liranın yanı sıra davetliler dışında en çok konuşulan konu ise Bengü'nün gelinliği oldu. Pronovias markasına ait gelinlik, son günlerde en çok beğenilen gelinlik oldu. Şarkıcının gelinliğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Geline benzeyen tek ünlü", "Diğerleri gibi farklı olmak adına saçmalamamış", "2018'in en güzel gelini ve gelinliği" gibi yorumlar yaptı. Şarkıcı pronovias model gelinlik giyerken, armatör eşi ise damatlık için Vakko'yu tercih etti.



"BENGÜ BEBEKSİ BİR GELİN OLDU"



Güpür işlemeli duvağı, işlemeli omuz detayı, tacı, çiçeği, saçı ve makyajıyla herkesin beğenisini toplayan Bengü'nün makyajı da ünlü makeup artist Hamiyet Akpınar'a ait… Bengü'ye her zamankinden farklı bir makyaj yaptığını belirten Akpınar "Makyajı tam bir gelin masumiyetinde yaptık. Yüz hatlarını ortaya çıkaran, sade ama vurgulayıcı bir makyaj oldu. Bengü tam bir bebeksi gelin oldu" dedi.







EVDEN DAVUL VE ZURNAYLA ÇIKTI



Selimoğlu, öğle saatlerinde Bengü'yü davul ve zurnayla Acarkent'teki evinden almaya gitti. Şarkıcı, babasının elini öpüp, sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadı. Bengü bir ara balkona çıkarak çalan türkülerde oynadı. Daha sonra çift, evin bahçesinde davul ve zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?



Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi. Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.



Geçtiğimiz günlerde Hakan Gence’ye röportaj veren Bengü, “Selim Bey kimdir? Ne iş yapar? Kaç yaşında?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Yaşıtız Selim’le, Rizeli. Annesi çok genç, hatta ona “Abla” diyorum. Selim, “İnsan kayınvalidesine abla mı der” diye kızıyor. Selim’in aileden gelen mesleği armatörlük. Şu an Yalova’da sanayicilik yapıyor. Çeşitli sektörlerde yatırımları var.”

BENGÜ ERDEN KİMDİR?

Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir'de doğdu.Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı. 1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı.



Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokalik yaptı.2007 de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Daha sonra Bağlasan Durmam adlı 2. stüdyo albümünü 2005 yılında çıkardı. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik piyasaya çıktı.



2009 yılında İki Melek albümünü çıkardı. Albüm 125.000 kopya sattı ve Altın Plak aldı.Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009'un en uzun süre zirve'de kalan sanatçılarından oldu. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkardı.Hareketli çıkış şarkısı Aşkım'la dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkı Google Zeitgeis raporlarına göre 2011'in en çok aranan şarkısı oldu.Yine Google verilerine göre Bengü, 2011'in "en çok takip edilen Sanatçısı" oldu. 2012 yılında Anlatacaklarım Var maxi single'ını piyasaya sürdü.Single'da yer alan Yaralı şarkısı, 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak kaldı.



2013 yılında Saygımdan şarkısını piyasaya sürmüştür.Şarkı, Resmi Türkiye listesinde 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer almıştır.Bengü, 2014 yılında düzenlenen 2. Türkiye Müzik Ödülleri'nden Yaralı şarkısıyla Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı ödülünü almıştır.Albümde bulunan Korkma Kalbim şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden Dijital sertifika aldı ve albümü yılın en çok satan albümlerinden oldu.



Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır.Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi'ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur. Bengü, Telif Metre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.kinci Hal'den yayımlanan Feveran adlı şarkısı DMC'den 2015 yılında Dijital platformda başarısından dolayı Altın Plak almıştır.





Diskografi

Hoş Geldin (2000)

Bağlasan Durmam (2005)

Taktik (2007)

Gezegen (2008)

İki Melek (2009)

Sırada Sen Varsın (2010)

Dört Dörtlük (2011)

Anlatacaklarım Var (2012)

Saygımdan (2013)

İkinci Hal (2014)

Hodri Meydan (2016)

Sığamıyorum (2016)