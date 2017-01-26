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Simge Saðýn: Beyaz'la cehenneme giderim

Þarkcý Simge Saðýn, Radyo Müzik'e yaptýðý açýklamada 'Beyazýt Öztürk Almanya turnemiz müthiþti. Beyaz beni cehenneme çaðýrsa giderim' þeklinde konuþtu.

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Popçu Simge Saðýn, Uludað'da düzenlenen gençlik festivali 'Selfy VVhitefest 2017'de konser verdi. Dans konusunda Hadise'yi örnek aldýðýný söyleyen Simge Saðýn, "Türkiye'de bu iþi en iyi yapanlardan biri o. Hadise'ye yetiþmem için 10 fýrýn ekmek yemem lazým" dedi Simge Saðýn, Radyo Müzik'e yaptýðý açýklamada da "Beyazýt Öztürk Almanya turnemiz müthiþti. Beyaz beni cehenneme çaðýrsa giderim" diye konuþtu.

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