Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Birce Akalay boşanmaktan vazgeçti!

Oyuncu Birce Akalay'ın, kendisini aldattığı iddia edilen Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun, evliliğine bir şans daha vermek için boşanmaktan vazgeçtiği belirtildi.
 
LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI
 
Habertürk'te yer alan habere göre; başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu. Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşadığı iddia edilen Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.
BİRCE AKALAY
 
KAPILARI TAMAMEN KAPATMADILAR
 
Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Akalay, sosyal medyada eşinin fotoğraflarını ve kolundan ismini sildirmesine rağmen dilekçesini işleme koydurmadı.  Boşanma protokolüne de yanaşmayan oyuncunun bu hamlesi Levendoğlu’nu şaşırttı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin, birbirlerine kapıları tamamen kapatmadıkları öğrenildi.
 
"BEN YIKMADIM"
 
Levendoğlu ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Derya Şensoy’un, yakın çevresine “Onların yuvasını ben yıkmadım” diye dert yandığı ortaya çıktı.
 
Sarp Levendoğlu’nun, eşi Birce Akalay’ın sürpriz hamlesi sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurşun sihir dinlemedi

Kurşun sihir dinlemedi

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA