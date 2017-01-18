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Bu görüntü Bülent Ersoy'u çıldırttı

Türk Sanat Müziğinin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen canilere sert sözlerle yüklendi: Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim...

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Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki kişinin serbest bırakılması hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu. Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programının canlı yayınına bağlanan Bülent Ersoy, bu vahşete yeterli tepki gösterilmediği belirtti.
 
'Diva' lakaplı sanatçı, "Bir şey yapmak istiyorsanız bizzat bunu yapan kişilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarım onları. O köpekler bir can, can" ifadelerini kullandı.
 
Çıkan haberleri izleyince yüreğinin burkulduğunu belirten Bülent Ersoy, "Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok. Sen onların kulağını nasıl kesersin, onlar yarınların teröristleri. Onların suratlarını bile görmek istemem. Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim. Bunun arkasında duracağım ve gerekirse bu konuda Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Oiki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim" şeklinde konuştu.

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