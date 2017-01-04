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Bu yıl anne olacağım

Oyuncu Doğa Rutkay, Youtube’den canlı yayınlanan interaktif talk show programı ‘Hadi Be’nin konuğu oldu.

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Anne olmak istediğini belirten Rutkay “Bu yıl içerisindeki planlarım arasında çocuk yapmak var. Zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim” diye konuştu. Rutkay, marka takıntısı olmadığını ve marka elbiselere para vermediğini de sözlerine ekledi. 

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