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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e sürpriz hediye

Fahriye Evcen, sevgilisi Burak Özçivit'in kendisine gönderdiği sürpriz hediye karşısında yaşadığı mutluluğu Instagram'dan paylaştı.

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Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Özçivet'le evlenme aşamasında olan Fahriye Evcen aldığı sürpriz hediyeyle mest oldu. Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'e bir buket kırmızı gül gönderdi.

"HAYATIMIN AŞKI"

Evcen, sevgilisi tarafından gelen hediye karşısında mutlluktan adeta havala uçtu. Özçivit'in gönderdiği güllerin fotoğrafını çeken Evcen, çektiği fotoğrafı Instagram hesabından, "Love of my life" yani "Hayatımın aşkı" notuyla paylaştı.

İşte Fahriye Evcen'in paylaşımı:

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