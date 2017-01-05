Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile evlenmesi magazin basınında geniş yer bulunca eski eş Asena Atalay önlemini aldı.
Magazin gündemini 3 gündür meşgul eden haber futbolcunun eski eşi Asena Atalay'ın da gündemine geldi. Asena, geçen Ocak'ta boşandığı Caner Erkin'in haberini sunucusu olduğu Kanal D'deki Magazin D'de okumak istemedi.Bunu sözleşmeli olduğu BES Yapım'a iletti.
HABERİ ÇIKARDI
Asena Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi.
Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı.
Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam. (Posta)
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