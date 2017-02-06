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İlhan Mansız'dan Çılgın Sedat'a cevap

'Survivor 2017'yarışmasında ünlüler takımında mücadele eden İlhan Mansız, kendisiyle kıyaslama yapan takım arkadaşı Sedat'a yanıt verdi.

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'Çılgın' lakaplı Sedat Karputu, İlhan Mansız'ın sporcu olmasından dolayı kendisini takımın kaptanıymış gibi görmesini eleştirdi. İlhan Mansız ise ünlü şarkıcının sporcu geçmişini kendisiyle kıyaslamasını komik bulduğunu söyledi.
 
"ZAMANLA ÖĞRETECEĞİZ"
 
Takım arkadaşının "Surivor futbol oyunu değil" şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, "Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat'ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmezse de zamanla öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.
 
'Survivor 2017' yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde, Sabriye ve Adem elenme adayı oldular.

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