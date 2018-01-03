Demet Akalın kimdir Diyanet paylaşımı Demet Akalın nereli kaç yaşında neden linç edilmek istendi

Diyanet ile ilgili paylaşımı ile gündeme gelen Demet Akalın kimdir? Demet Akalın nerede ve ne zaman dünyaya geldi, şarkıcı olmadan önce ne iş yapıyordu, nasıl ünlü oldu? Demet Akalın Diyanet paylaşımı nedir? Demet Akalın nereli kaç yaşında? Demet Akalın neden linç edilmek istendi? soruların yanıtlarını arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği haberlerini yalanlayan Diyanet'in açıklamasını paylaşan Demet Akalın, takipçileri tarafından linç edilmek istendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. İşte Demet Akalın hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler...



"GAZA GELMEYİN"



Konuyla ilgili Diyanet'e yönelik tepkiler sürerken ünlü şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından yalanlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.



"Gaza gelmeyin, hiç olacak iş mi Allah aşkına! Diyanet İşleri'nden yalanlama geldi! İtibar etmeyin!" açıklamasını yapan Akalın'a bazı takipçilerinden tepkiler geldi.

LİNÇ BAŞLADI



Yandaş olmakla suçlanan Demet Akalın, gelen onlarca tepkiye cevap vermekten kaçındı.



BAZI TEPKİLER





KİMDİR BU DEMET AKALIN?



23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.



İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü.



Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken annesinin elinden tutmasıyla soluğu Yaşar Alptekin'in Mankenlik kursunda aldı ve arkası geldi...



1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi. Ardından Neşe Erberk ajansda mankenlik yapmaya başladı. Hani o zamanlarda mankenlik ciddi ve iyi bir meslekti. Büyük performansla mesleğini sürdürürken bir gün sesinin güzelliğinin farkına vardı ve mankenlikte zirvedeyken "hadi bir de şarkı söyliyim" dedi ve en iyi gazinolarda dev isimlerin kadrosunda başladı yeni mesleğini icra etmeye..



Demet Akalın kimdir



Başardığını düşündüğü bir zamanda "hadi bir albümün olsun" dedi ve "SEBEBİM" adlı albümünü piyasaya çıkardı, işler yolunda gitti yani başarıya bir başarı daha eklendi ve artık mankenliği bırakıp tamamen şarkı söylemeyi seçti.



Daha sonra da "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" dedi ve ilk single çalışmasını çıkardı. O ekstra senin bu exstra benim derken artık sahnelerin bir parçası oldu.



Sonrası mı? "UNUTTUM" dedi ve 3. albüm çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Ehhh iyi de tepkiler aldı ve kendini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu kız da okuyo ya dedirtti.....



Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan albümü "BANANE" ile Türkiye'de hala konuşulmaya devam ediyor..



Demet Akalın 2006 yılında çıkardığı “Kusursuz 19” albümünü için MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" adlı şarkısı ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.



2013 yılında “Popstar” yarışmasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.



Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı.



Evlilikleri :



1.evliliği: Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında evlendi, 3 ay sonra boşandı.



2.evliliği: Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde evlendi, 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandı.



3.evliliği: Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Hala daha mutlu bir evlilik sürdürüyor.