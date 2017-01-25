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Diriliş Ertuğrul oyuncusundan referandum mesajı

Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı. 'Güçlü bir Türkiye' kampanyası için ünlüler sosyal medya hesaplarından destek vermeye devam ediyor. Kampanyaya en son destek Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Cem Uçan'dan geldi.

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Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Rıdvan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" demişti.
 
'Güçlü bir Türkiye' kampanyası için ünlüler sosyal medya hesaplarından destek vermeye devam ediyor.
 
Bu kez TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusundan referanduma destek geldi.
 
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve Aliyar karakterini oynayan Cem Uçan anayasa değişikliği için 'Güçlü bir Türkiye' kampanyasına destek verdi.
 
Cem Uçan paylaşımında "Berda Yasir çağrını aldım. 'Güçlü bir Türkiye için' bende sonuna kadar varım. Hakan Yukfaçıgil sende var mısın?" mesajını yayınladı
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan referandum mesajı
 
CEM UÇAN KİMDİR?
Cem Uçan, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi almıştır ve 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisinde rol almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Kurt Kanunu, Küçük Kıyamet, Hıyanet Sarmalı, Sungurlar, Kurtlar Vadisi Pusu ve Filinta rol aldığı dizilerdir.  TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Aliyar karakterini oynamaktadır.
 

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