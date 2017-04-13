Dostları İbrahim Erkal’a koştu
Seda Sayan’ın da aralarında yer aldığı ünlüler, hastaneye akın etti. Sanatçının eşi de yoğun bakım kapısından ayrılmadı.
EVİNİN otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan şarkıcı İbrahim Erkal’ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
OLUMLU EĞİLİM YOK
Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Maalesef İbrahim Erkal’ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok” dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise ameliyatta kanama alanının temizlendiği ancak beyin ödeminin arttığı belirtildi. Erkal’ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmadı. Sanatçının vefat ettiği dedikodularına dayanamayan Akgün, başka bir odada tedavi altına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.