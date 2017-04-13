Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Dostları İbrahim Erkal’a koştu

Seda Sayan’ın da aralarında yer aldığı ünlüler, hastaneye akın etti. Sanatçının eşi de yoğun bakım kapısından ayrılmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EVİNİN otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan şarkıcı İbrahim Erkal’ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. 

OLUMLU EĞİLİM YOK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Maalesef İbrahim Erkal’ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok” dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise ameliyatta kanama alanının temizlendiği ancak beyin ödeminin arttığı belirtildi. Erkal’ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmadı. Sanatçının vefat ettiği dedikodularına dayanamayan Akgün, başka bir odada tedavi altına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA