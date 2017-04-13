Dostları İbrahim Erkal’a koştu

EVİNİN otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan şarkıcı İbrahim Erkal’ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.



OLUMLU EĞİLİM YOK



Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Maalesef İbrahim Erkal’ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok” dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise ameliyatta kanama alanının temizlendiği ancak beyin ödeminin arttığı belirtildi. Erkal’ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmadı. Sanatçının vefat ettiği dedikodularına dayanamayan Akgün, başka bir odada tedavi altına alındı.