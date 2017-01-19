Beyonce ile Jay-Z neden boşanıyor?

Jay-Z'nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite isimli bir genç, Pennsylvania'da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi.

'BABALIK DAVASI' EVLİLİKLERİNİ BİTİRİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; o dönemde 22 yaşında olan Jay-Z'nin, reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucu Satterthwaite'ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Blue Ivy isimli bir kızları olan çifte yakın kaynaklar, ikilinin boşanması durumunda 1 milyar dolarlık tazminat davası açılabileceğini öne sürdü. Çiftin aldatma iddiaları yüzünden evliliklerinin sallantıda olduğu biliniyordu.