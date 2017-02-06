Ebru Yaşar'dan eşine ilginç hediye
Ebru Yaşar, doğum gününde eşi Necat Gülseven’e çok ilginç bir hediye verdi.
Posta'da yer alan habere göre, Anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı, 2015 yılında hayatını birleştirdiği eşine parmak izlerini hediye etti.
Geçen hafta doğum günü olan Gülseven için saf altından kol düğmeleri hazırlatan Yaşar, kol düğmelerinin üzerine de kendi parmak izini işletti.
Ebru Yaşar, hediyeyi “Sana, senin gibi bir hediye vermek istedim... Eşsiz ve iz bırakan. İyi ki doğdun” notuyla eşine verdi.
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